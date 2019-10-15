Задержанные показали, как убивали молодую маму из Екатеринбурга — видео

Один из подозреваемых признался, что убийство 27-летней Ксении было спланировано заранее.

Трое подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной показали следователям, как убивали молодую маму из-за автомобиля, и рассказали, что их действия были спланированы заранее. Соответствующее видео было опубликовано на ютуб-канале СУ СК РФ по Свердловской области.

На кадрах видно, что задержанные описывают детали инцидента: как перетащили тело молодой екатеринбурженки из машины и выбросили его в колодец. Кроме того, один из подозреваемых признаётся, что главной целью было хищение автомобиля, а убить владельца машины компания злоумышленников решила заранее.

— Проведено несколько осмотров мест происшествия, в ходе одного из которых в канализационном коллекторе в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга было найдено тело убитой женщины, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Свердловской области.

В ближайшее время всем троим задержанным предъявят обвинение.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы.

У Ксении остались девятилетняя дочь и пожилая мать.