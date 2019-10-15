Обвиняемые в убийстве молодой мамы в Екатеринбурге сознались в преступлении

Подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая пропала после того, как 10 октября поехала показывать автомобиль потенциальному покупателю, дали признательные показания. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Сообщается, что двое задержанных мужчин, 1990 и 1977 года рождения, а также женщина, 1988 года рождения, признались в убийстве, предварительным мотивом которого являлась корысть с целью завладеть транспортным средством погибшей.

Пресс-секретарь также отметил, что все трое — уроженцы Челябинской области. 14 октября сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого, который в тот момент был в такси. Двух других соучастников задержали на следующий день на съёмной квартире в Челябинске.

По данным следствия, злоумышленники избавились от тела женщины, сбросив его в технический колодец.

Сейчас все фигуранты дела находятся под стражей и дают показания. Сотрудники правоохранительных органов проверяют их на причастность к ранее содеянным преступлениям.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы.