Путин раскритиковал ремонт школ в пострадавшем от паводка Приангарье

Президент России Владимир Путин раскритиковал качество ремонта учебных заведений в Иркутской области. Об этом он заявил на совещании по ликвидации последствий паводков, прямую трансляцию которого вёл Лайф.

— Знаю, что уже сегодня есть, к сожалению, и замечания к качеству восстановления образовательных учреждений, — сказал глава государства.

Президент отметил, что если не помогать пострадавшим с душой и сердцем, то не стоит ждать положительного результата.

Напомним, что этим летом Приангарье пережило две волны сильнейшего паводка, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибло 25 человек, несколько пропали без вести. В результате стихийного бедствия было подтоплено почти 17,4 тысячи домов. После визита в регион Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим от удара стихии.