В Росавиации опровергли возобновление рейсов в Грузию

Практика получения допусков на полёты является общепринятой, потому что компании сразу после снятия запрета смогут организовать рейсы.

Росавиация опровергла возобновление рейсов в Грузию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее ряд СМИ опубликовал документ Росавиации, в котором говорится, что авиакомпания S7 получила разрешение на полёты в Кутаиси. Однако это не означает возобновление рейсов в Грузию, которые были приостановлены указом президента РФ.

В ведомстве подчеркнули, что получение и продление допуска — это дело перевозчиков. Подобная практика является общепринятой, ведь в случае снятия запрета на полёты в Грузию авиакомпании смогут сразу возобновить рейсы.

В S7 также подтвердили: наличие допуска не даёт авиакомпании права выполнять рейсы в условиях действующего запрета.

— Допуск на полёты в Кутаиси получен авиакомпанией "Сибирь" вместо авиакомпании "Глобус" в рамках объединения авиакомпаний, — рассказали Лайфу в пресс-службе S7.

Напомним, перелёты между Грузией и Россией были прекращены из-за начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций протеста. Из-за угрозы для российских туристов Владимир Путин подписал документ о запрете полётов, который вступил в силу 8 июля. В Грузии уже подсчитали убытки от потери российских туристов.