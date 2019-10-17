Асад впервые прокомментировал операцию Турции в Сирии: Преступная агрессия

Лидер Сирии Башар Асад впервые высказался об операции турецких военных на севере его страны. Он считает действия Анкары преступной агрессией и вопиющим вторжением. Об этом Асад сказал на встрече с советником премьер-министра Ирака по вопросам нацбезопасности Фалехом аль-Файядом.

— Турецкая преступная агрессия, которую ведёт режим Эрдогана против нашей страны, в настоящее время является вопиющим вторжением и явной агрессией, — приводит слова Асада его пресс-служба.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что боевые действия продолжатся несмотря ни на что, пока не будут достигнуты все поставленные цели.