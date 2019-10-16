Эрдоган заявил, что Турцию не беспокоят американские санкции

Глава государства отметил, что операция "Источник мира" будет продолжаться, пока все поставленные цели не будут достигнуты.

Анкара не обеспокоена санкциями, введёнными США в ответ на операцию "Источник мира" на севере Сирии, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

— Пока операция не достигнет всех поставленных целей, она будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель — удалить террористов на 32 километра от границы. Для координации на поле мы ведём переговоры с США и Россией. YPG [Силы самообороны сирийских курдов] быстро теряют позиции, — отметил государственный лидер. Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасное возвращение беженцев домой.

Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп потребовал заключить перемирие, однако Турция не намерена этого делать и не сядет за стол переговоров с террористической организацией, но готова обсудить все вопросы с американской делегацией.

Ранее глава Белого дома подписал указ о введении санкций против Анкары. В санкционный список попал министр обороны, бывший командующий Генштабом Турции Хулуси Акар, глава Минэнерго Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Напомним, 10 октября Сенат США внёс инициативу о введении санкций против Турции за проведение военной операции "Источник мира". Трамп также отметил, что готов на гораздо более жёсткие действия. Анкара в свою очередь заявила, что будет делать то, что считает нужным, несмотря на любые заявления.