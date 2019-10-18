Актрису Бочкарёву лишили прав и оштрафовали после инцидента с наркотиками

Пока рассматривалось лишь административное дело о вождении в нетрезвом состоянии.

Актрису Наталью Бочкарёву, известную по роли в телесериале "Счастливы вместе", временно лишили водительских прав и оштрафовали после задержания с наркотиками за рулём.

Сама Бочкарёва в судебный участок мирового судьи № 105 сегодня не явилась. Зато туда пришёл сотрудник ГИБДД, который задержал актрису. Он рассказал, что она была за рулём с признаками алкогольного опьянения, от неё пахло спиртным.

За отказ от медицинского освидетельствования судья постановил лишить актрису водительских прав на год и восемь месяцев. Штраф составит 30 тысяч рублей. Отметим, что рассматривалось пока только административное дело против Бочкарёвой. Предстать перед судом по инциденту с наркотиками ей ещё предстоит.

Напомним, Наталью Бочкарёву задержали с кокаином, но сама актриса опровергла эту информацию. По данным СМИ, на фоне стресса у неё частично парализовало лицо. Через некоторое время после инцидента в Сети появились сообщения о её исчезновении, но затем в этом усмотрели желание скрыть от прессы развитие дела. А накануне Бочкарёва прокомментировала слухи о её пиаре на скандале с наркотикам.