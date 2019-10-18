Друг Бочкарёвой о решении суда: Жесточайшее наказание

Сегодня вынесен вердикт по административному делу. Отдельно будет рассматриваться факт перевозки наркотиков.

Приятель оказавшейся в центре скандала из-за пьяной езды с наркотиками в трусах актрисы Натальи Бочкарёвой с иронией прокомментировал решение суда.

— Жесточайшее наказание, блин. На целых 30 тысяч рублей оштрафовал? Бедная девушка, как жестоко она пострадала. Как её судьба жестоко наказала, — заявил Андрей Ковалёв в интервью телеканалу "360".

Ранее Лайф рассказывал, что звезду телесериала "Счастливы вместе" лишили водительских прав почти на два года и оштрафовали после инцидента с наркотиками. Это итог рассмотрения в суде административного дела по факту езды за рулём в нетрезвом состоянии. Дело по факту обнаружения наркотиков ещё в процессе следствия.

Напомним, Наталью Бочкарёву задержали с кокаином, но сама актриса опровергла эту информацию. По данным СМИ, на фоне стресса у неё частично парализовало лицо. Через некоторое время после инцидента в Сети появились сообщения о её исчезновении, но затем в этом усмотрели желание скрыть от прессы развитие дела.