Арестован начальник участка, где погибло 15 вахтовиков при прорыве дамбы

Андрей Еганов признался, что знал об опасности строительства временных домов вблизи реки Сейба.

В Красноярском крае суд арестовал начальника участка Андрея Еганова, работавшего на золотом прииске компании "Сисим", где 15 человек погибли в результате прорыва пяти дамб.

По данным следствия, Еганов руководил строительством посёлка, где жили вахтовики. Он признался, что знал об опасности возведения временных сооружений в этом месте, но всё равно начал стройку. Еганов раскаялся в содеянном. Он просил не арестовывать его на время следствия, так как скрываться он не планирует, влиять на ход дела не имеет возможности.

В ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих. Пятеро остаются пропавшими без вести. Компания "Сибзолото", владеющая артелью, опубликовала список погибших и пропавших при прорыве дамбы.