Украинский министр в шутку назвал себя дебилом, но никто не посмеялся

"Шокирующее признание" прозвучало на пресс-конференции в Киеве. И чиновник оказался единственным, кому это показалось смешным.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов неудачно пошутил, комментируя скандал вокруг песни "95-го квартала" о сгоревшем доме Валерии Гонтаревой. Всё началось с того, что в начале недели чиновник негативно оценил влияние выступления комиков на инвестиционный климат Украины.

Заявление министра одни растащили на цитаты, другие высмеивали и критиковали. В частности, украинский олигарх Игорь Коломойский назвал Милованова дебилом за попытку раздуть международный скандал из ничего. В ответ на заявление Коломойского и прозвучало шокирующее признание.

— Я этого и не скрываю, что я дебил, — заявил министр, натужно засмеялся и добавил: — Я шучу.

При этом Милованов был единственным на пресс-конференции, кому эта шутка показалась смешной.

Позднее он добавил, что считает инцидент исчерпанным, поскольку стороны получили возможность высказаться на этот счёт.

— Форма этой дискуссии кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это нормально. У каждого есть своя позиция. Позиции очень разные — это и есть на самом деле свободное общество, — отметил он.

Как уже сообщал Лайф, сама чиновница Валерия Гонтарева из команды бывшего президента Петра Порошенко сейчас находится в Лондоне. Новая власть расследует против неё уголовное дело о хищениях, поэтому Гонтарева возвращаться в Незалежную, где живут её сын и внуки, не спешит. А вот сами родственники из-за скандальной славы экс-чиновницы оказались в опале (в буквальном смысле этого слова). Неизвестные сожгли их дом и автомобиль. Об этом, к слову, и пелось в номере "95-го квартала".

Известный комик Евгений Кошевой вместе с приглашённым хором спел песню "Горіла хата, палала", посвящённую экс-главе НБУ, в которой есть шутка, что хата сгорела "от стыда".