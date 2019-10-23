Антонов сообщил об отсутствии формальных препятствий для возвращения Бутиной

Американская сторона объявила о соблюдении всех правил и предписаний, связанных с депортацией.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии формальных препятствий для возвращения осуждённой в США россиянки Марии Бутиной на родину.

Он отметил, что паспорт девушки уже передан иммиграционным властям США для ускорения депортации. Срок отбывания наказания Бутиной заканчивается 25 октября, после этого её должны вернуть в Россию. Этот процесс может растянуться на несколько дней, сообщил посол. Он также сказал, что дипмиссия поддерживает связь с администрацией федеральной тюрьмы в городе Таллахасси штата Флорида.

Антонов подчеркнул, что с момента ареста Бутиной Посольство России в Вашингтоне подключилось к обеспечению её законных прав и интересов. В Госдеп США была направлена дипломатическая нота с просьбой разъяснить порядок возвращения заключённой на родину. Американская сторона в свою очередь объявила о соблюдении всех правил и предписаний.

Напомним, Мария Бутина была арестована в июле прошлого года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В апреле 2019 года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы. Она выйдет из тюрьмы на 10 дней раньше изначального срока. Будучи в тюрьме, девушка начала преподавать четыре дисциплины, а также похудела на 20 килограммов.