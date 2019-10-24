Кремль — о решении Трампа: Присутствие военных США в Сирии нелегитимно

Как отметил Дмитрий Песков, конечная цель урегулирования конфликта в Сирии подразумевает полный вывод любых иностранных вооружённых сил с территории страны.

Лишь российские военные находятся на территории Сирии легитимно и согласно всем установленным нормам международных законов, а все прочие иностранные военные должны покинуть республику. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера о том, что небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии.

— Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства, — ответил Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля уточнил, что конечной целью урегулирования сирийского конфликта также является полный вывод любых иностранных вооружённых сил, иностранных военных с территории САР.

— Это позиция, которую разделяют и Москва, и Дамаск. Эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования, — заключил Песков.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Анкары. А глава Минобороны США Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции.

Позднее в Сочи прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. По итогам встречи было принято решение о совместном патрулировании сирийских границ и о введении меморандума взаимопонимания. После принятия документа Минфин США объявил о частичном снятии ограничительных мер с Турции.

Отметим, Россия начала антитеррористическую операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе официальных властей страны. При этом американские военные и их союзники по международной коалиции находятся в стране с 2014 года якобы для борьбы с террористами. Однако делают это без согласования с Дамаском, нарушая тем самым суверенитет Сирии.