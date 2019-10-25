Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых

265

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Регулятор также снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5% до 3,2–3,7%.

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Причём впервые с декабря 2017 года она уменьшилась на 50 базисных пунктов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых, — говорится в заявлении ЦБ РФ.

Добавим, регулятор также снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5% до 3,2–3,7%.

Стоит отметить, что это уже четвёртый раз за год, когда Центральный банк снижает ключевую ставку. Её понижали в июне, июле и сентябре.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×