Лайф публикует фото стрелка, устроившего бойню в воинской части в Забайкалье

Лайф публикует фото 20-летнего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который устроил расстрел в воинской части в Забайкальском крае. По последним данным, восемь военнослужащих погибли, Лайф публиковал их имена. Ещё двое военнослужащих были ранены, а сам стрелок обезврежен.

В Минобороны заявили, что солдат мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва на фоне личных проблем, однако, по информации Лайфа, к этому привели неуставные отношения в части. После задержания он даже заявлял, что не жалеет о совершённом.