Минобороны РФ доставило в Сирию десятки бронеавтомобилей для военной полиции

Машины были переброшены с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.

Десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" были доставлены на авиабазу Хмеймим в Сирии самолётом Ил-76 ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— В ближайшее время военная техника совершит марш на север страны, где подразделения российской военной полиции будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, — рассказали в пресс-службе.

После отвода курдских подразделений военная полиция займётся патрулированием территорий, определённых на переговорах России и Турции 22 октября в Сочи.

Отмечается, что бронеавтомобили были доставлены в Сирию с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края. Они предназначены для перевозки личного состава и установки оборудования.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов.

Окончательное решение о судьбе "Источника мира" было принято 22 октября на переговорах президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. По итогам встречи был принят меморандум, который включал вывод курдских формирований в САР за пределы 30-километровой зоны от границы, а также совместное патрулирование оговорённой территории. Уже 23 октября первая колонна российской военной полиции прибыла к сирийско-турецкой границе.