Устроивший бойню в воинской части Забайкалья срочник арестован

Суд удовлетворил требование следствия и арестовал Шамсутдинова. При этом не уточняется, сколько именно времени срочник пробудет в СИЗО.

Читинский гарнизонный военный суд арестовал Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС.

— Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие, — рассказали агентству, не уточнив, о каком именно сроке идёт речь.

Напомним, солдат Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном в Забайкалье. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели, а бывший срочник этой части рассказал о дедовщине. Накануне Лайф публиковал рассказ отца юноши о том, как тот проходил службу.