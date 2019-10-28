Отмечали день рождения. Сестёр Хачатурян обвинили в нарушении меры пресечения

Также опубликованы кадры, на которых Крестина в разное время появляется около дома Марии.

Сосед Марии Хачатурян рассказал о нарушении сёстрами меры пресечения, согласно которой им нельзя видеться друг с другом и выходить на улицу в ночное время. Телеканал "360" также опубликовал видео, снятое около дома Марии, на котором фигурирует Крестина.

— Где-то с 9-го на 10-е (февраля. — Прим. Лайфа) был день рождения у Марии. Были сёстры там, много друзей. В общем, пьянка большая. Дело дошло до того, что под утро приехала полиция, стала их успокаивать, — поделился мужчина.

Он отметил, что Мария в последнее время живёт вместе с парнем и "ещё какой-то" девушкой, а её мать появляется в квартире редко.

Адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова подтвердила инцидент с 18-летием Хачатурян.

— Соседи жалуются на шум, громкую музыку, распитие спиртных напитков... У нас есть документ, подтверждающий, что полиция выезжала по адресу, где содержится Мария. Отмечали её день рождения — 18 лет. Там были все сёстры Хачатурян, — сказала Халикова.

Также, по её словам, в марте Крестина вместе с матерью посещали Марию. Однако адвокат одной из сестёр это опровергает.

— Это неправда. Информация о якобы имевшихся нарушениях меры пресечения следствием проверялась — и не раз — и не нашла своего подтверждения. Никакого режима девочки не нарушали, — прокомментировал ситуацию Алексей Паршин.

Напомним, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.

Недавно сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца. Им нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.