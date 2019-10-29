СМИ узнали "мужскую" кличку собаки, помогавшей поймать лидера ИГИЛ

В настоящее время раненная в бою собака находится в ветеринарной клинике, где проходит лечение и идёт на поправку.

Служебная собака, которая сыграла ключевую роль в операции по ликвидации лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, является бельгийской овчаркой малинуа. Кроме того, американский журнал Newsweek узнал, что пса зовут Конан.

При этом, по данным источника издания в Пентагоне, несмотря на "мужскую" кличку, Конан — девочка. Причём она была названа в честь комика Конана О'Брайена, а не знаменитого варвара.

Накануне фотографию Конан в своём аккаунте в "Твиттере" опубликовал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что собака проделала огромную работу в ходе уничтожения аль-Багдади.

Обычно малинуа участвуют в миссиях высокого уровня, специальных операциях или используются в качестве проводников и для защиты военнослужащих, а также для поиска взрывных устройства.

Примечательно, что собака такой же породы по кличке Каир сопровождала американских военных в ходе операции в 2011 году, когда был ликвидирован террорист Усама бен Ладен в Пакистане. Занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама затем лично приветствовал Каир на церемонии.

Напомним, что Аль-Багдади был убит 27 октября в сирийской провинции Идлиб. СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика. Вместе с ним был уничтожен его ближайший помощник аль-Мухаджир.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.