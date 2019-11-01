Джигурда вызвал Малахова на дуэль: Ты ляжешь

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Фото © Ibstagram/instadzhigurda

Ещё в середине лета российский актёр Никита Джигурда заявлял о начатой на него охоте из-за дележа наследства подруги, однако сейчас он сам, кажется, готов идти на многое, чтобы наказать телеведущего Андрея Малахова.

Ты просто ляжешь на настил ринга после того, как Никита Джигурда, несмотря на свой возраст (58 лет), нокаутирует тебя за твои подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин,написал актёр у себя в "Инстаграме".

Сам Джигурда предпочитает относиться к своему заявлению как к "вызову на дуэль" и просит неравнодушных людей распространить его пост по соцсети. Свой поступок дуэлянт объясняет тем, что Малахов якобы оскорблял его бывшую супругу во время эфиров своей программы, но так и не извинился.

Докажешь, что ты не духовный извращенец и трус, а мужчина, отвечающий за свои слова, — добавил актёр.

В своей предыдущей публикации Никита Джигурда продемонстрировал видеозапись, судя по всему, записанную в съёмочной студии передачи Малахова, на которой он публично заявляет, что привезённые им доказательства лжи телеведущего не хотят снимать на камеру и "отменяют программу".

Нынешняя осень стала не самым удачным периодом телекарьеры Андрея. Так, в конце сентября разгорелся международный скандал из-за не очень удачной формулировки про жителей Киргизии.

В конце октября от ведущего отвернулась экс-звезда "Универа" Наталья Рудова, чьи фотографии были не очень уместно использованы при монтаже одной программы про эскортниц.

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