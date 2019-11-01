Джигурда вызвал Малахова на дуэль: Ты ляжешь

Ещё в середине лета российский актёр Никита Джигурда заявлял о начатой на него охоте из-за дележа наследства подруги, однако сейчас он сам, кажется, готов идти на многое, чтобы наказать телеведущего Андрея Малахова.

— Ты просто ляжешь на настил ринга после того, как Никита Джигурда, несмотря на свой возраст (58 лет), нокаутирует тебя за твои подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин, — написал актёр у себя в "Инстаграме".

Сам Джигурда предпочитает относиться к своему заявлению как к "вызову на дуэль" и просит неравнодушных людей распространить его пост по соцсети. Свой поступок дуэлянт объясняет тем, что Малахов якобы оскорблял его бывшую супругу во время эфиров своей программы, но так и не извинился.

— Докажешь, что ты не духовный извращенец и трус, а мужчина, отвечающий за свои слова, — добавил актёр.

В своей предыдущей публикации Никита Джигурда продемонстрировал видеозапись, судя по всему, записанную в съёмочной студии передачи Малахова, на которой он публично заявляет, что привезённые им доказательства лжи телеведущего не хотят снимать на камеру и "отменяют программу".

Нынешняя осень стала не самым удачным периодом телекарьеры Андрея. Так, в конце сентября разгорелся международный скандал из-за не очень удачной формулировки про жителей Киргизии.

В конце октября от ведущего отвернулась экс-звезда "Универа" Наталья Рудова, чьи фотографии были не очень уместно использованы при монтаже одной программы про эскортниц.