Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой из-за "ауди" молодой мамы

Бизнесмен перевёл два с половиной миллиона рублей. Близкие погибшей признались, что были в шоке.

Российский миллиардер, глава "Русской медной компании" Игорь Алтушкин оплатил ипотеку Ксении Каторгиной, убитой из-за Audi в Екатеринбурге.

— Игорь Алексеевич следил за развитием ситуации. Его личная инициатива была закрыть ипотеку семьи Каторгиных. Он перевёл два с половиной миллиона рублей, чтобы наследникам Ксении досталась эта квартира, — сообщил Лайфу директор Департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин.

Закрытие ипотеки подтвердила нашему изданию и подруга Ксении. Представители миллиардера связались с семьёй и сообщили о своём намерении.

— Мы в шоке. Это очень приятно! Теперь её дочка, ради которой Ксения так старалась, будет жить в этой квартире, — рассказала девушка.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы.