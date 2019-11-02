Депутат Рады заявил, что Зеленский слабо борется за российский газ

Президент Украины Владимир Зеленский излишне пассивен в международных вопросах и делает недостаточно антироссийских выпадов, чем рискует оставить страну без транзита российского газа. Об этом на пленарном заседании украинского парламента заявил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По мнению депутата, эта неделя завершилась несколькими "очень серьёзными провалами" для Украины, которые грозят стране "очень большими проблемами". И главным источником этих проблем для украинцев в будущем Гончаренко называет "Северный поток — 2", строительство которого на своей части морского дна после долгих месяцев затягивания одобрила Дания.

— Это невероятно большая проблема для Украины, потому что ежегодно мы получаем более двух миллиардов долларов США за транзит российского газа. Мы понимаем, что наша газотранспортная система — залог безопасности страны и граждан, — заявил Гончаренко.

Народный избранник задаётся вопросом: "Что сделала Украина, чтобы этому помешать?" Он указывает на отсутствие попыток украинской власти провести переговоры с датскими партнёрами, чтобы "хотя бы попробовать помешать". Также Гончаренко недоволен пассивной позицией Зеленского относительно Венгрии и Чехии, которые, по его мнению, слишком симпатизируют России.

— Посмотрите на президента Чехии [Милоша] Земана. Он провозглашает Крым российским — и где реакция нашего президента? — возмущается депутат.

Он отмечает, что реакции "не слышно", а ведь это "чрезвычайно важные" вопросы внешней политики, которыми в первую очередь должен заниматься президент. Любопытно, что в конце своего эмоционального выступления Гончаренко предложил всем подписаться на его ютуб-канал, после чего запись его голоса прерывается.

Зеленского пустили по "коридору позора" в Тернополе — видео