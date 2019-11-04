США ввели санкции против Генштаба и сына духовного лидера Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло сегодня меры против Генерального штаба Вооружённых сил Ирана и девяти человек, которые действовали в интересах или от имени духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявляется на сайте ведомства.

— Сегодня Министерство финансов вводит санкции против никем не избранных чиновников, которые входят в окружение верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и проводят дестабилизирующую политику, — отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

В частности, в санкционный список попал сын духовного лидера Моджтаба Хаменеи, а также советник по международным вопросам, начальник Генштаба ВС Ирана, председатель Верховного суда и некоторые военные и священнослужители.

Ранее Министерство финансов США (3 сентября) ввело санкции в отношении Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. 20 сентября под ограничения попал Национальный банк страны, а 1 ноября очередной пакет коснулся строительного сектора.