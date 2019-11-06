Суд отклонил иск уволенной из-за фото 18+ уральской учительницы

Катя Ганеши требовала восстановления на работе, взыскания зарплаты и компенсации в один миллион рублей.

Правобережный районный суд Магнитогорска отклонил миллионный иск тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, которую уволили из-за откровенных фотографий 20-летней давности. 41-летняя местная жительница, которую знают как Катю Ганеши, рассказала Лайфу, что считает решение по её жалобе необъективным.

— На принятие решения судье потребовалось не более 10 минут. Никакой объективности. Большая часть ходатайств, предоставленных мною и моим представителем, были отклонены. В том числе судья отклонила видеоролики, доказывающие то, что представители ответчика сами непрестанно демонстрировали мои обнажённые фотографии и принуждали к просмотру родителей воспитанников и самих детей, — пожаловалась Екатерина.

Бывший тренер подала иск в суд о восстановлении на работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда в один миллион рублей. Ни одно из требований не было удовлетворено. При этом, по словам Ганеши, в качестве доказательств на суде представили фотографии из крюотического Театра жестокости Азсакры, на более чем трети которых были изображены другие актрисы. Собеседница Лайфа намерена обжаловать решение суда.

— Апелляцию начнём готовить после получения на будущей неделе мотивированного решения суда, — заключила Конопенко.

Напомним, руководство детского юношеского центра "Максимум" уволило Конопенко после того, как внезапно обнаружилась серия старых откровенных снимков с её участием. Екатерина сама рассказала Лайфу о ситуации. Позже она обратилась к учителям с призывом: "Педагоги, долой даже купальники!" В поддержку Ганеши выступили уральские писатели.