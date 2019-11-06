Устроивший бойню солдат был одним из лучших студентов в техникуме

Педагоги учебного заведения охарактеризовали Рамиля Шамсутдинова как жизнерадостного, отзывчивого и уравновешенного.

До службы в армии и расстрела сослуживцев в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов обучался в Тобольском рыбопромышленном техникуме по специальности "судовождение". Как рассказал источник Лайфа в учебном заведении, у педагогов к молодому человеку не было нареканий. Напротив, Рамиль учился на отлично и считался в техникуме одним из лучших. Кроме того, был дружелюбен и со всеми находил общий язык, что противоречит составленной позже психологами личностной характеристике Шамсутдинова.

Как отметил источник, в техникуме молодой человек показывал мотивацию к учёбе, не пропускал занятия и всегда приходил вовремя. Имел спокойный характер, избегал конфликтных ситуаций, был тактичен. По характеру преподаватели и одногруппники описывают Рамиля как жизнерадостного и отзывчивого, проявлявшего самостоятельность и упорство. По их данным, он был доброжелателен, неконфликтен, в спорных ситуациях всегда старался найти компромисс, был способен идти на уступки.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула в воинской части закрытого посёлка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, ещё двое получили ранения. Шамсутдинова обезвредили на месте.

Одной из причин расстрела называют дедовщину. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, подтверждала и комиссия Минобороны РФ. После встречи в СИЗО с сыном отец Шамсутдинова рассказал Лайфу о возможных причинах массового убийства.