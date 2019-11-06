Навка решила направить сборы от "Руслана и Людмилы" на лечение Заворотнюк

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Фигуристка выразила надежду, что сможет помочь Анастасии, которая сейчас храбро борется с недугом.

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что деньги, собранные с шоу "Руслан и Людмила" 10 ноября, пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк.

Последнее шоу наше 10 ноября, все средства от него, которые заработает компания, мы передадим в поддержку семье Петра (Чернышёва, мужа Заворотнюк. — Прим. ред.). Анастасия находится в борьбе с болезнью, она молодец, она борется. Мы надеемся, что поможем, — рассказала Навка.

Ранее фигуристка опровергла сообщение об отмене выступлений Петра Чернышёва.

Напомним, Анастасия Заворотнюк сейчас находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Сообщалось, что актриса в апреле 2019 года перенесла трепанацию черепа. Врачи поставили ей такой же диагноз, как у Жанны Фриске, — злокачественная опухоль мозга.

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