Настоящий Тимур умер раньше? Приморский сафари-парк заподозрили в подмене козла

Среди доводов эксперт привёл те факты, что в прошлом сообщалось о серьёзной болезни животного, кроме того, у него в какой-то момент даже поменялась масть.

Приморский сафари-парк слукавил, сообщив о смерти козла Тимура только сейчас. Так считает директор красноярского зоопарка "Роев ручей" Андрей Горбань. По его словам, животное умерло уже давно, и тогда его заменили двойником. Впрочем, не слишком похожим.

Официально знаменитый козёл якобы вылечился от болезни и вернулся в сафари-парк, где его показывали посетителям. Однако эксперт обратил внимание на тот факт, что у животного поменялась масть.

— Я не делал ДНК-экспертиз, я просто видел фото "до" и "после", — заявил Горбань Лайфу.

Он также считает, что Приморский сафари-парк превратили в "конвейер зоочудес", где "тигр дружит с собакой, лисёнок с цыплёнком, сын Тимура с сыном Амура".

Горбань добавил, что эта позиция является его личным мнением, а не официальной позицией "Роева ручья".

Напомним, козёл Тимур прославился далеко за пределами России благодаря своей "дружбе" с тигром Амуром. При этом "отношения" животных нельзя назвать ровными — хищник иногда нападал на своего рогатого приятеля. После одного из таких нападений козла отселили. 8 ноября сообщили о смерти Тимура. В Приморье рассказали, что козёл болел, но его смерть не связана с атакой тигра.