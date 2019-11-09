Учёные назвали компонент смесей, повлёкший гибель вейперов из США

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США определили ещё один компонент, содержавшийся в электронных сигаретах, которые вызвали заболевания и даже летальный исход у курильщиков. Об этом сообщается на сайте организации.

Учёные взяли образцы жидкости из лёгких 29 вейперов. Абсолютно во всех образцах был найден ацетат витамина Е. Он используется как добавка при изготовлении смесей для электронных сигарет.

При этом в 82% образцов обнаружили тетрагидроканнабинол (вещество, содержащееся в конопле), а в 62% образцов — никотин.

Ранее сообщалось о 15 зарегистрированных летальных случаях от курения вейпов. При этом сотни человек просто получили отравления. Лайф выяснял, почему курильщики гибнут и заболевают от электронных сигарет.