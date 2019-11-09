Экс-мэр Истры скрылся от следствия, его объявили в федеральный розыск

Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, о задержании которого сообщалось несколько дней назад, скрылся от следствия. Бывший чиновник объявлен в федеральный розыск, сообщил Лайфу источник.

7 ноября Лайф сообщал о задержании скандально известного Андрея Вихарева. По предварительным данным, задержание проводил региональный Следком совместно с ФСБ.

В сентябре 2019 года Вихарев покинул кресло мэра по собственному желанию. Сам он утверждает, что всему виной состояние здоровья, только вот ухудшение самочувствия чиновника подозрительно совпадает с серией расследований Лайфа. Мы писали о причастности Вихарева и его людей к свалке, из-за которой, возможно, стая чаек попала в двигатели самолёта А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле. Кроме того, Лайфу стало известно, почему Вихарева называют "королём обманутых дольщиков" и как из-за него пострадали тысячи граждан и понёс потери государственный бюджет. А ещё одно расследование было посвящено вихаревской схеме вывода миллиардов рублей в офшорные зоны через настоящий золотой конвейер.