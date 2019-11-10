Россия и Сербия планируют сделать совместные военные учения ежегодными

Россия и Сербия намерены сделать совместные военные учения ежегодными, об этом рассказал в эфире "Эха Москвы" командующий войсками ПВО-ПРО Юрий Грехов.

Он отметил, что учения планируют проводить по очереди: один год на российской территории, другой на сербской. Будут отработаны не только атаки по наземным целям из зенитно-ракетных комплексов, но и поражение воздушной мишени, которую военные РФ привезут с собой.

Учения "Славянский щит — 2019" состояли из двух этапов. Первый завершился ещё в сентябре в Астраханской области. Второй этап прошёл с 23 по 29 октября, дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" ВКС России были переброшены в Сербию.

Ранее сербский лидер Александр Вучич назвал комплексы С-400 гарантом безопасности и рассказал, что страна хочет приобрести их, но не может себе это позволить. Вместе с тем заключён контракт на поставку российских ЗРПК "Панцирь-С", которая состоится в ближайшие месяцы.