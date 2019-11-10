Лолита показала поклонникам эротическую переписку своего мужа с любовницей

Молодой супруг обсуждал с новой пассией интимные подробности свиданий и отвешивал ей весьма неоднозначные комплименты.

Бывший муж Лолиты Милявской фитнес-тренер Дмитрий Иванов прямо с компьютера тогда ещё законной жены писал весьма откровенные сообщения своей любовнице. О тайнах интимной переписки экс-супруга певица рассказала в передаче "Секрет на миллион". Скриншоты сообщений она передала в суд, где сейчас ведётся дело о разводе пары.

Изменник не только обсуждал с возлюбленной страстные свидания, но и обменивался с ней комплиментами эротического содержания.

— Посох твой, Димочка, всем посохам посох. И он мне не только по душе и по сердцу, а ещё и по… и по губам. Ну и дальше там всё остальное… — писала Дмитрию Иванову его дама сердца. Тренер отвечал ей в том же духе.

Причём роман уже шёл полным ходом в феврале. В преддверии Дня всех влюблённых любовники обсуждали свои планы на этот праздник. Любовница Дмитрия похвасталась, что оттачивает растяжку, чтобы порадовать спортсмена в постели.

О ней я, конечно, знала и достаточно давно. Было прикольно наблюдать за этим Лолита Милявская

Певица добавила, что муж не только сам одевался за её счёт, но и покупал одежду возлюбленной. Впрочем, Лолита не ревновала и даже рада, что всё так сложилось. По её словам, новая избранница Дмитрия ей не ровня.

Напомним, в июле этого года Лолита рассталась с молодым мужем после девяти лет брака. Она обвиняла супруга в изменах, однако Дмитрий Иванов всё отрицал. Адвокат певицы намерен доказать его неверность.