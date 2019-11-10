Британская контрразведка "защитила" политиков от российских хакеров

Британская контрразведка МI-5 провела секретную операцию по "защите" телефонов политиков от российских хакеров, сообщает издание The Mirror.

Эти меры безопасности были предприняты после того, как учётные записи некоторых членов парламента якобы были взломаны. Депутатам запретили пользоваться гаджетами до обеспечения полной защиты от "кибератак", а также рассказывать кому-либо о произошедшем.

В мае глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил Россию в "глобальной" киберкампании. В Посольстве РФ, в свою очередь, ответили, что кибератаки, о которых говорят британские власти, являются не реально существующей проблемой, а поводом для нагнетания антироссийских настроений.

В сентябре начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер заявил, что Британия находится в состоянии кибервойны с Россией и Китаем, а иностранные хакеры якобы ежедневно угрожают королевству.