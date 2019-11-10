Физиогномист "прочитала" лицо доцента Соколова: Может перейти границы

Специалист также отметила амбиции и "потребительское отношение" доцента СПбГУ к окружающим.

Психолог и физиогномист Светлана Филатова проанализировала внешность доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней девушки. Эксперт отметила принципиальность и чувствительность учёного, а также то, что он ценит высокое положение в обществе.

— Интересное лицо. Первое, что бросилось в глаза, — мешки под глазами, они как бы двойные. То есть человек волевой, непримиримо будет бороться до конца, но сломлен социумом. Ему где-то с чем-то приходится мириться, — рассказала Лайфу Филатова.

Специалист отметила асимметрию лица, которая означает, что человек эмоционально закрылся и абстрагировался от всех, находится в своей скорлупе, до него не достучаться.

— В отношении тех, кто от него зависит, он очень принципиальный, а в отношении тех, кто выше, он прогибается. Могу предположить, что в отношении учеников он мог быть довольно жёстким, — добавила физиогномист.

По её словам, ломанные брови Соколова свидетельствуют о том, что он стратег и идеалист, для которого важен статус и престиж.

— Ему нужно только всё престижное, статусное. Статус ему важен. Левая бровь истончается и сходит на нет, что говорит о том, что личные отношения не любит доводить до конца, сами собой рассасываются, — объясняет эксперт.

Филатова также обратила внимание на губы доцента и складку под ними. Они говорят о принципиальности и намерении всегда высказывать своё мнение, резать правду-матку.

— По глазам видно, что принципиальность и ответственность загнали его в ловушку, его очень сильно это раздражает. Внутренний протест присутствует на фотографиях. В нём нет большой душевности, не любит открываться перед людьми, — подчеркнула физиогномист.

Она также отметила высокую чувствительность Соколова, в которой он "может перейти какие-то границы", а также амбиции и "потребительское отношение" к окружающим.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили с переохлаждением из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, внутри которого обнаружили отрубленные женские руки. В квартире преподавателя позднее нашли обезображенное женское тело. Жертвой преподавателя оказалась его 24-летняя аспирантка. Они писали совместные научные работы и, как говорят их знакомые, уже несколько лет состояли в романтических отношениях.

Следователи задержали учёного как подозреваемого в убийстве, вечером он уже оформил явку с повинной. Сейчас Соколов находится в больнице с обморожением в тяжёлом состоянии.