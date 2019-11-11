Адвокат опроверг заявления о новых экспертизах в деле сестёр Хачатурян

Защитники заявили, что все проведённые экспертизы объективны и не подвергаются сомнению с их стороны.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер заявил, что никаких дополнительных экспертиз в деле сестёр Хачатурян проводить не планируют.

— Мы не намерены проводить никаких новых экспертиз, считаем, что проведённые ранее экспертизы, в том числе в отношении Марии, объективны и не подвергаются сомнению с нашей стороны. И уж тем более мы не собираем на это деньги, — отметил Липцер.

Отмечается, что адвокаты имеют право оспаривать выводы экспертиз. Однако пока объективных сомнений в проведённых экспертизах потерпевшей стороной представлено не было.

Ранее сообщалось, что представитель одной из сестёр Хачатурян не верит в то, что в момент убийства отца Мария была в состоянии аффекта. Источник, знакомый с делом, тогда отметил, что защитники девушки собирают средства для того, чтобы доказать вменяемость Марии за счёт какой-то дополнительной экспертизы.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.

Недавно сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца. Им в том числе нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.