Родители доцента-расчленителя: Мы всегда ждали от него великих дел

Мать историка уверена, что сын не выдержит тюремного заключения, поскольку не сможет заниматься любимым делом.

Родители доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, рассказали Пятому каналу о личной жизни сына.

В беседе с телеканалом Валерий и Людмила Соколовы также рассказали подробности романтических отношений сына и убитой им Анастасии Ещенко.

Мать доцента призналась, что узнала о произошедшем от приятелей из другой страны, а подробности жуткого убийства — уже из телевизора.

— Мы в ужасе просто. Он преступник, он сделал ужасное дело, которое мы перенести не сможем. Мы всегда ждали от него великих дел. Его со всех стран приглашают. Все ему оплачивают дорогу, только приезжайте, — сказала Людмила.

Она также заявляет, что её сын никогда не пил, не курил, не хулиганил и учился только на отлично.

Людмила рассказала, что сын сильно страдал после развода с женой. Два его ребёнка остались жить с матерью. Женщина также вспомнила о том, как узнала о появлении в жизни сына новой женщины — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

— Говорит: "У меня живёт девочка. Она такая умная, мне во всём по работе помогает, а я ей". Он писал докторскую, а она кандидатскую, — рассказала она.

По словам Людмилы, у доцента СПбГУ и убитой студентки было много общего: они обожали историю. Однако Ещенко не нравилось, что её возлюбленный уделяет много времени детям от предыдущего брака.

— Она такие скандалы ему закатывала. А он взрывной и эмоциональный. У них уже был конфликт. Причём не просто так, серьёзный. Я была потрясена, почему женщина не хочет видеть детей? — отметила мать историка.

11 ноября суд назначил Соколову меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Его родители уверены, что в неволе их сын не выживет. Однако его погубит не раскаяние и не отсутствие удобств, а невозможность заниматься любимой историей, уверены Соколовы.

— Его не надо сажать в тюрьму, его не надо казнить. Его выключи от всего, не дай ему работать — он сразу умрёт. Он не сможет без этого жить. Это въелось в него, — сказала Людмила.

Напомним, 9 ноября Олега Соколова вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки, а в квартире — тело и отрубленная голова 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Доцент СПБГУ признался в совершении убийства.

11 ноября Соколов разрыдался во время судебного заседания, он признался и раскаялся в содеянном, но сослался на 51-ю статью Конституции о праве не свидетельствовать против себя.