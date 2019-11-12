Родители убитых в Забайкалье военных рассказали, какими были их сыновья

У большинства мужчин дома остались любящие и любимые жёны, у некоторых были даже дети.

Близкие восьмерых военных, которых в воинской части в Забайкалье убил солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, раскрыли подробности о жизни погибших. Их слова приводит издание "Коммерсант".

Так, сержант Роман Ковалёв был помощником начальника подразделения немедленного реагирования. Это был его третий контракт, он планировал продолжить военную карьеру и в дальнейшем. Был старшим из двоих братьев в семье, у него остались жена и трёхлетняя дочь.

Командир дежурной смены — капитан Владимир Евсеев окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в Серпухове. У него также остались жена и трёхлетняя дочь. По словам вдовы мужчины, он не мог быть причастен к каким-либо издевательствам над Шамсутдиновым, поскольку не работал с личным составом.

Старший лейтенант Данил Пьянков попал в Читу по распределению. До этого он учился в кадетском корпусе, в Нахимовском военно-морском училище и в Военно-морском инженерном институте в Петербурге. Происходил из многодетной семьи, тоже был женат.

Срочник Егор Богомолов должен был демобилизоваться спустя несколько недель. Потом он собирался устроиться пограничником в Оренбургской области, откуда и приехал. Был единственным сыном у матери, увлекался спортом, а именно хоккеем. Перед армией окончил политех.

Рядовой Андрей Покотило также должен был уволиться в запас в течение двух недель. Перед армией окончил техникум.

Уроженец Алтайского края Анатолий Куропов был третьим из пятерых детей в семье. До службы также учился в колледже. Тоже должен был демобилизоваться в ближайшие дни. Незадолго до смерти Куропова от тяжёлой болезни скончалась его сестра.

Оператор по техсредствам охраны — рядовой Артём Никишин должен был демобилизоваться уже на следующий день.

Командир группы реагирования — ефрейтор Алексей Андреев умер уже в госпитале из-за полученных ранений. Дома его ждали родители и невеста.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев при смене караула в воинской части посёлка Горный Забайкальского края. Погибло восемь человек, ещё двое ранены. Шамсутдинова обезвредили.

Одной из причин разыгравшейся трагедии называют дедовщину. Служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, озвучивала и комиссия Минобороны России. После встречи в СИЗО с сыном отец Шамсутдинова рассказал Лайфу о возможных причинах массового убийства.

"Офицеры России" сомневаются в угрозах изнасилования Шамсутдинова