Эрдоган проведёт переговоры с Путиным после встречи с Трампом

Турецкий лидер намерен обсудить с российским лидером присутствие курдских формирований в сирийских городах Манбидж, Телль-Рифъат, Телль-Абъяд и Эль-Камышлы вопреки достигнутым с США договорённостям.

Президент Турции Реджеп Эрдоган проведёт телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках двухдневного визита в США. Темой разговора станет Сирия.

— Ни Россия, ни США не смогли очистить от террористических организаций [территории на северо-востоке Сирии] в отведённое время. Мы обсудим эту тему с Трампом, а после этого, вернувшись, проведём с Путиным телефонные переговоры, — сообщил Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Анкары перед вылетом в Вашингтон.

Турецкий лидер подчеркнул, что Соединённые Штаты не смогли полностью выполнить достигнутые договорённости по созданию зоны безопасности в САР — члены курдского формирования "Силы народной самообороны" (СНС) до сих пор находятся в сирийских городах Манбидж, Телль-Рифъат, Телль-Абъяд и Эль-Камышлы.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии.

Окончательное решение о судьбе "Источника мира" было принято 22 октября на переговорах президента РФ Владимира Путина и Эрдогана. По итогам встречи был принят меморандум, который включал вывод курдских формирований в САР за пределы 30-километровой зоны от границы, а также совместное патрулирование оговорённой территории. Уже 23 октября первая колонна российской военной полиции прибыла к сирийско-турецкой границе.