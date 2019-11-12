Рогозин заявил, что рад наказанию коррупционеров с Восточного

Как он заверил, вторая очередь строительства космодрома проходит с соблюдением сроков и на совершенно иных принципах финансирования, благодаря чему беспокоиться не о чем.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доволен, что люди, совершавшие кражи денег во время строительства космодрома Восточный, теперь находятся в тюрьме.

— Критика президента РФ абсолютно обоснованна. Естественно, он информирован в деталях. Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдалённых, — сообщил Рогозин, отвечая на вопрос о критике президентом России коррупции на космодроме Восточный.

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году. В ходе строительства контролирующими органами были вскрыты многочисленные нарушения, по которым было возбуждено 140 уголовных дел. Общая сумма хищений составила 11 миллиардов рублей, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Летом 2019 года экс-глава компании, строившей космодром Восточный, получил пять лет условно.

Как ранее заявлял вице-премьер России Юрий Борисов, полностью строительство будет завершено не раньше 2023 года.