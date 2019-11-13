Эксперты Минздрава назвали пять слагаемых ЗОЖ

Человек не может считаться адептом здорового образа жизни, если он не соблюдает хотя бы один из этих пунктов.

Зачастую "здоровый образ жизни" воспринимается как достаточно аморфное понятие, а между тем у него есть пять конкретных показателей, которые российские учёные вывели с помощью математики. Об этом на отраслевой конференции в среду заявила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, сообщает РИА "Новости".

По её словам, ЗОЖ складывается из таких слагаемых, как:

употребление достаточного количества овощей и фруктов;

физическая активность;

отказ от курения;

отказ от злоупотребления алкоголем;

отсутствие привычки пересаливать пищу и потреблять более пяти граммов соли в сутки.

Любопытно, что самый высокий коэффициент оказался у пункта, связанного с отказом от курения. Согласно выводам экспертов, без его выполнения человек не может считаться зожником, даже если все остальные условия соблюдены.

Ранее Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни. Оказывается, таких у нас — всего 12%. А худшие показатели между тем продемонстрировали жители Чукотского автономного округа. Лишь 0,4% его жителей придерживаются ЗОЖ.

Но есть хорошие новости. К примеру, диетологи опровергли миф об ужине после 18:00.