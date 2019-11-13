В Киеве пообещали "отреагировать" на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев не оставит без ответа предстоящее открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста. Об этом заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
— Мы, безусловно, отреагируем на это... (Россия. — Прим. ред.) не имеет права делать то, что она делает, — заявил украинский чиновник на брифинге в Киеве.
Кориневич в очередной раз заявил, что доступ в Крым и Севастополь без прохождения пунктов пропуска в Херсонской области "является противозаконным" и нарушает Уголовный кодекс Незалежной.
Ранее стало известно, что первый поезд Санкт-Петербург — Севастополь отправится с Московского вокзала в 14:00 23 декабря, а на следующий день с Казанского вокзала российской столицы выйдет в свой первый рейс поезд Москва — Симферополь. Цены на билеты варьируются от 2966 и 3500 рублей соответственно. 8 ноября они уже поступили в продажу.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram