Бывшую жену Цеповяза отправят в психиатрическую больницу

Бывшую жену Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, которая пыталась покончить с собой, находясь под домашним арестом, поместят на лечение в психиатрическую больницу.

— У неё сейчас очень депрессивное состояние, поэтому врачи приняли решение, что ей нужно долечиться. Это больница, где есть и обычная терапия, и психологическое отделение. Врачи решили её перевести в ту больницу, где ей смогут оказать лечение по основному заболеванию и заочно психиатрическую помощь, — сказал Лайфу адвокат Натальи Стришней Мурад Мусаев.

Напомним, бывшая жена члена банды Цапков Цеповяза была отправлена под домашний арест за вымогательство 77 миллионов рублей. Позднее она впала в кому после попытки суицида, оставив прощальную записку, в которой заявила о давлении. 11 ноября адвокат Стришней заявил, что она вышла из комы и её мозг не пострадал.