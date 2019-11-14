Россия признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Сергей Рябков также подчеркнул, что всё происходящее в латиноамериканской стране — это её внутреннее дело и другим государствам не стоит пользоваться ситуацией.

В МИД России заявили, что Москва признаёт Жанин Аньес временным президентом Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы, — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

При этом он добавил, что в Москве учитывают и настороженно относятся к отсутствию кворума в парламенте при голосовании по кандидатуре Аньес.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. 12 ноября он прилетел в Мексику, где ему предоставили убежище. После этого второй вице-спикер палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес заявила, что берёт на себя обязанности президента.