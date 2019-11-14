Врачи не смогли выкачать весь синтол из "рук-базук" Кирилла Терёшина, часть вещества осела слишком глубоко в тканях. Об этом сообщает Mash.

По словам медиков, более агрессивное вмешательство могло бы грозить ампутацией, поэтому ему предстоят ещё операции.

Сейчас Терёшин находится на реабилитации. Уточняется, что из-за отёка после хирургического вмешательства "руки-базуки" временно даже увеличились в объёме.

Напомним, Терёшин попал в больницу с воспалением бицепсов. Позже его прооперировали и выкачали синтетические вещества из рук. После этого в Сети появилось видео, на котором Терёшин ужинает со своими друзьями и его знаменитые руки на месте. Однако когда именно сняты кадры — неизвестно.