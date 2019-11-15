Хоакин Феникс объяснил, почему не участвовал в дискуссии о насилии в "Джокере"

Он подчеркнул, что не включался в обсуждения не из-за неловкости, а потому, что его слова могли подогреть интерес к этой теме.

Хоакин Феникс, сыгравший главного злодея в фильме "Джокер", объяснил, почему не вступал в дискуссию о призывах к насилию, которые многие зрители увидели в ленте. Об этом рассказало издание Los Angeles Times.

— Я не мог говорить об этом. Если бы я стал это делать, это могло бы спровоцировать ещё большую дискуссию по проблеме, а мне этого не хотелось, — сказал актёр.

Он подчеркнул, что его слова могли бы разжечь ещё больший интерес к этой теме, и добавил, что уходил от обсуждений не потому, что ему было неловко.

Феникс также отметил, что не позиционирует фильм как призвание оправдать Джокера. Он также сказал, что ошеломлён подобной полемикой и боится, что вдохновлённый лентой потенциальный убийца может попытаться привлечь к себе внимание таким образом.

Ранее режиссёр Тодд Филлипс рассказал про сиквел "Джокера". Он надеется повторить мировой успех первой части в новой картине.

Напомним, скандальный фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в прокат 3 октября. В США кинотеатры на премьере охраняла полиция. Такие меры были приняты из-за трагедии в 2012 году на показе "Бэтмена", где местный житель открыл огонь в кинотеатре.