Хоакин Феникс объяснил, почему не участвовал в дискуссии о насилии в "Джокере"

Хоакин Феникс, сыгравший главного злодея в фильме "Джокер", объяснил, почему не вступал в дискуссию о призывах к насилию, которые многие зрители увидели в ленте. Об этом рассказало издание Los Angeles Times.
— Я не мог говорить об этом. Если бы я стал это делать, это могло бы спровоцировать ещё большую дискуссию по проблеме, а мне этого не хотелось, — сказал актёр.
Он подчеркнул, что его слова могли бы разжечь ещё больший интерес к этой теме, и добавил, что уходил от обсуждений не потому, что ему было неловко.
Феникс также отметил, что не позиционирует фильм как призвание оправдать Джокера. Он также сказал, что ошеломлён подобной полемикой и боится, что вдохновлённый лентой потенциальный убийца может попытаться привлечь к себе внимание таким образом.
Ранее режиссёр Тодд Филлипс рассказал про сиквел "Джокера". Он надеется повторить мировой успех первой части в новой картине.
Напомним, скандальный фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в прокат 3 октября. В США кинотеатры на премьере охраняла полиция. Такие меры были приняты из-за трагедии в 2012 году на показе "Бэтмена", где местный житель открыл огонь в кинотеатре.
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