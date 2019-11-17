Рудковская ужаснулась, найдя у себя фото с доцентом-расчленителем

Вместе с ней и знакомыми в компании историка сфотографировался певец Дима Билан.

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своём телеграм-канале архивный снимок, на котором она позирует в одном ряду с обвиняемым в убийстве аспирантки экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым.

Супруга российского фигуриста Евгения Плющенко рассказала, что снимок был сделан 12 лет назад. Вместе с ней в компании историка сфотографировался и певец Дима Билан.

— Какую мне страшную фотографию на ночь глядя прислали. Аж страшно стало. Рядом со мной Наталья Карпова — супруга Анатолия Карпова, трёхкратного чемпиона мира по шахматам, Дима Билан, Виктор Николаевич и, собственно говоря, тот самый историк — Олег Соколов, — написала она.

Продюсер вспомнила, что Соколов "набивался в друзья" к её бывшему мужу, но тот "держался от него подальше — и правильно делал".

Напомним, что в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. 9 ноября его задержали, когда он пытался избавиться от тела. В ходе допроса учёный признал свою вину и был арестован на два месяца. Позже стало известно, что Санкт-Петербургский государственный университет принял решение уволить Олега Соколова. 16 ноября Анастасию похоронили на родине в Краснодарском крае. Мать убитой увезли в больницу с похорон дочери.