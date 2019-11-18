Суд заочно арестовал Картоева как обвиняемого в убийстве главы центра "Э"

511

Фото © Соцсети

Его объявили в международный розыск. Ранее выдвигалась версия, что мужчина уехал из столицы в Хасавюрт.

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу 45-летнего жителя Северного Кавказа Курейшу Картоева, который обвиняется в убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

<p>Курейш Картоев. Фото © L!FE</p>

— Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ, отметила она.

Картоеву заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 "Убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору", а также по ч. 3 ст. 222 "Незаконный оборот оружия" УК РФ. Он в международном розыске.

Ранее сообщалось, что предполагаемый убийца пятого ноября мог на рейсовом автобусе уехать из Москвы в Хасавюрт.

Напомним, второго ноября в результате стрельбы на западе Москвы было убито два человекаруководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×