Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

В Анкаре заявили, что должны непременно избавиться от террористической опасности.

Турция может возобновить военную операцию в Сирии. Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

— США и Россия не сделали необходимые шаги. Если территории не будут очищены (от курдских формирований. — Прим. Лайфа), то мы вновь начнём операцию, — цитирует дипломата издание Yeni Safak.

По словам дипломата, Москва и Вашингтон "ещё не выполнили свои обещания". Чавушоглу добавил, что Турция "обязательно должна избавиться от угрозы терроризма".

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии.

Окончательное решение о судьбе "Источника мира" было принято 22 октября на переговорах президента РФ Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. По итогам встречи был принят меморандум, который включал вывод курдских формирований в САР за пределы 30-километровой зоны от границы, а также совместное патрулирование оговорённой территории. Уже 23 октября первая колонна российской военной полиции прибыла к сирийско-турецкой границе.