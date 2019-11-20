Кудрин оказался в числе чиновников-"безпрививочников"

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин признался Лайфу, что до сих пор не сделал прививку от гриппа, как рекомендовал ранее президент Владимир Путин.
— Ещё не успел, но, конечно, буду, — заявил собеседник Лайфа в кулуарах форума ВТБ "Россия зовёт".
Напомним, что на совещании с членами правительства 11 ноября президент Владимир Путин заявил, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал всех министров поступить точно так же.
Между тем Лайф поинтересовался у некоторых членов кабмина, прошли ли они вакцинацию. Оказалось, что многие "откосили": например, Мутко признался, что боится уколов, а Козак пошутил, что к министрам "зараза не пристаёт". Теперь к этому списку присоединился и Кудрин.
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