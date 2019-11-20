Кудрин оказался в числе чиновников-"безпрививочников"

Ранее вице-премьеры Мутко и Козак честно сознались, что не прошли вакцинации от гриппа.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин признался Лайфу, что до сих пор не сделал прививку от гриппа, как рекомендовал ранее президент Владимир Путин.

— Ещё не успел, но, конечно, буду, — заявил собеседник Лайфа в кулуарах форума ВТБ "Россия зовёт".

Напомним, что на совещании с членами правительства 11 ноября президент Владимир Путин заявил, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал всех министров поступить точно так же.

Между тем Лайф поинтересовался у некоторых членов кабмина, прошли ли они вакцинацию. Оказалось, что многие "откосили": например, Мутко признался, что боится уколов, а Козак пошутил, что к министрам "зараза не пристаёт". Теперь к этому списку присоединился и Кудрин.