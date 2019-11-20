Муж Лолиты пожаловался в полицию на взлом почты и соцсетей

Певица уверяет, что получила доступ к перепискам мужа из-за его "неосторожности или глупости", так как он не вышел из своего аккаунта, когда пользовался её компьютером.

Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов обратился в правоохранительные органы с жалобой на взлом почты и аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает Mash.

Сообщается, что хакеры сначала присвоили его почту, а затем и аккаунт в "Фейсбуке". Кроме того, они слили в Сеть его переписку с бывшей возлюбленной. Иванов требует, чтобы дело возбудили по статьям о "Неправомерном доступе к информации" и "Нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

Сообщается, что сотрудники полиции уже допросили певицу по делу о взломе почты. Основанием послужило то, что номер, которым воспользовались хакеры при взломе, принадлежит ей.

Милявская заверила, что получила доступ к перепискам мужа из-за его "неосторожности или глупости", так как он не вышел из своего аккаунта, когда пользовался её компьютером.

Напомним, о расставании с 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолита объявила в июле этого года. Пара разорвала отношения после девяти лет брака. Лолита обвиняла мужа в изменах, однако тот всё отрицал. Кроме того, Лолита уверена, что её пятый супруг женился на ней из корыстных побуждений. Артистка обратилась в суд с намерением признать брак фиктивным. Ранее она заявила, что её экс-супруг имел неосторожность переписываться с пассиями с её же ноутбука. Позже она рассказала, что Иванов изменял не только ей, но и своей любовнице Ольге Кулиевой.