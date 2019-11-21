Митингующие в Киеве в годовщину "евромайдана" выдвинули требования Зеленскому

Они требуют прекращения разведения сил в Донбассе и отставки некоторых чиновников Незалежной.

В Киеве 21 ноября прошёл митинг в честь шестой годовщины Евромайдана, его участники выдвинули требования президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости".

В частности, они потребовали отставки главы офиса Зеленского Андрея Богдана и руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Организаторами митинга выступило "Движение сопротивления капитуляции", которое возникло после того, как контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера". Митингующие также заявили о необходимости прекращения разведения войск в ДНР.

К движению присоединились оппозиционные политики, например глава партии "Голос" Святослав Вакарчук и депутат от партии Петра Порошенко Светлана Федина.

Напомним, что 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой Вооружённые силы Украины обязались 7 октября вывести войска из районов Золотого и Петровского. 9 ноября началось разведение сил.