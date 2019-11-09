Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

Перед началом отвода сил обе стороны запустили сигнальные ракеты, сообщив о готовности.

Разведение сил и средств Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Украины началось на участке соприкосновения в районе посёлка Петровское в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Представительство ДНР в СЦКК приветствует начало отвода вооружения и вооружённых лиц за пределы участка разведения, — говорится в заявлении пресс-службы.

Перед началом отвода сил обе стороны запустили сигнальные ракеты, свидетельствующие о готовности.

Напомним, что 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой Вооружённые силы Украины обязались 7 октября вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. 4 ноября сорвался очередной развод сил в регионе, Донбасс обвинил в этом Украину. Позже глава ДНР Денис Пушилин предупредил, что республика "симметрично и зеркально" ответит на появление сотрудников украинских правоохранительных органов в районе посёлка Петровское после разведения сил.